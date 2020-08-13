Президенты Польши и стран Балтии предложили помощь Белоруссии

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

«Изоляция – это не путь к процветанию и развитию какой-либо нации. Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Белоруссии», – передает РИА «Новости» содержание совместного обращения глав государств.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».