Собчак указала на ошибку Лукашенко

Телеведущая Ксения Собчак указала на преступность «приказов» президента Белоруссии Александра Лукашенко и назвала его главную ошибку на пути к власти.

«Есть приказы, которые может отдать цепляющийся за власть человек, но выполнять их – преступно. Даже если садистскими методами и всеми этими избиениями удастся остановить протест, все уже всегда будут знать, и сам Лукашенко в том числе, его власть держится только на страхе, а не на выборе людей», – написала телеведущая в своем Instagram.

Собчак также призвала россиян внимательнее относиться к происходящему на примере Белоруссии.

«И пусть у наших «звезд» пока нет должной смелости писать полные такого же праведного гнева посты о протестах в Хабаровске, о незаконных посадках после московских митингов, это ничего, все еще придет, и смелость, и желание. Так всегда кончается режим того, кто не может вовремя уйти и понять, что сменяемость власти – единственный мирный путь развития государственной власти. Можно недолго обманывать свой народ. Мухлевать, переписывать результаты выборов. Но нельзя обмануть время. Нельзя обмануть историю», – добавила она.

Напомним, после закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

ЕС не считает президентские выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и рассматривает возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.