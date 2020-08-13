Против федеральной судьи в отставке возбудили дело о смертельном ДТП

В отношении федеральной судьи в отставке Оксаны Денисенко, подозреваемой в ДТП со смертельным исходом в Саратове, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

Авария произошла 17 декабря 2019 года в Саратове, судья ехала на своем Hyundai IX35 по улице Московской в сторону набарежной Космонавтов, сообщается на сайте ведомства.

Водитель сбила 53-летнюю женщину на нерегулируемом перекрестке, от удара пешехода отбросило на встречную полосу, ее доставили в больницу, 25 декабря она умерла.

«Председателем Следственного комитета в отношении федеральной судьи в отставке одного из районных судов города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», – отмечается в сообщении.

Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила в марте представление председателя СК о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи Фрунзенского райсуда Саратова Оксаны Денисенко, передает ТАСС. 27 марта коллегия удовлетворила заявление судьи о прекращении ее полномочий с 30 марта.