Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Народный артист СССР, скрипач и дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему президентом республики Александром Лукашенко в 2014 году.

«В 2014 году вы наградили меня орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом республики, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением», – написал маэстро на официальной странице Московского международного Дома музыки в Instagram.

Он добавил, что все еще «разделяет ценности, поощряемые орденом», но не с «правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией».

Как отметил Спиваков, сейчас царит «мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости».

«Ваша «черная» сила – это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали и тем более калечили», – заключил он.

Напомним, в понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Один из участников протеста погиб в столкновении со спецназом.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.