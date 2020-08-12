Анонсированы поставки Су-57 в ВКС России

Воздушно-космические силы России до конца 2020 года получат новые образцы истребителя пятого поколения Су-57 и военно-транспортного Ил-76МД-90А, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

«Предприятиями оборонной промышленности выполняется поставка в Военно-воздушные силы новой авиационной техники. В 2020 году уже поставлены боевые самолеты Су-34, Су-35С, учебно-боевые самолеты Як-130, Л-410УВП-Е20, вертолеты Ми-8 и Ми-28 различных модификаций. До конца года спланировано поступление самолетов Ил-76МД-90А и Су-57», – приводит слова замглавкома ВКС ТАСС.

Также Дронов напомнил, что в 2020 году началось развитие аэродромной сети ВС России: на 14 аэродромах планируется завершить ремонт до конца года, до 2027 их число превысит 100. «В первую очередь работы будут выполняться на аэродромах базирования перспективных авиационных ракетных комплексов, боевого дежурства стратегических ракетоносцев, в том числе в Арктической зоне, аэродромов оперативно-тактической авиации» – сообщил Дронов.

Напомним, в конце 2019 года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, когда начнутся масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России.

В июле прошлого года Минобороны заключило госконтракты на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57.

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