Литва предложила убежище белорусским оппозиционерам

Власти Литвы подтвердили готовность рассмотреть просьбы белорусских оппозиционеров о предоставлении убежища, если они их подадут, сообщила министр внутренних дел республики Рита Тамашюнене.
«Не впервые представители белорусской оппозиции ищут убежища в нашей стране. Если так в силу политических причин или возможных угроз произойдет и на сей раз, Литва готова прийти им на помощь, пока не будут созданы условия для безопасного возвращения домой», – передает слова литовского министра ТАСС.
Она пояснила, что у Литвы есть подготовленный план действий, если число обращений о предоставлении убежища со стороны белорусов возрастет.
При этом, по мнению министра иностранных дел балтийской республики Линаса Линкявичюса, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая в Литву, записала видеообращение, находясь еще в своей стране и испытывая давление со стороны.
«Допускаю, что когда испытываешь давление, то и заявления [делаешь] соответствующие», – сказал он.
«Тревогу [Тихановской] за своих детей по-человечески можно понять, но я нисколько не сомневаюсь, что для нее важна и судьба страны, лидером которой она в некотором смысле стала, хотя и не планировала этого», – отметил Линкявичюс.
Глава литовского МИД заявил, что он не будет говорить за Тихановскую, которая отсутствовала на пресс-конференции из-за того, что должна пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию.
«Не хочу говорить за нее, но она никогда не призывала к агрессивным мерам и всегда старалась уберечь людей от насилия», – сказал министр. Он подчеркнул, что не хочет прогнозировать дальнейшие заявления Тихановской. «Что она захочет сказать, то и скажет», – заключил Линкявичюс.
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
Напомним, во вторник Тихановская, комментируя сообщения о своем отъезде в Литву, заявила, что приняла это решение самостоятельно. Она призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.
Государственный пограничный комитет Белоруссии также подтвердил, что Тихановская выехала в Литву в ночь на вторник.
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.
При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.