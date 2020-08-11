Добровинский предположил причину ухудшения здоровья Ефремова

Подтвердить, действительно ли у Михаила Ефремова случился инсульт, можно простым медицинским обследованием, заявил адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП Александр Добровинский. Защитник отметил, что сейчас есть множество версий о причине ухудшения состояния здоровья актера.

«Я верю всему, пока не буду уверен, что меня обманывают. Пока нет никаких поводов не верить господину Ефремову. Пока от врачей мы ничего не слышали, и слова защиты мы ставим под вопрос. Мы получаем сотни сообщений, что это театр одного актера, перформанс. На самом деле, инсульт очень просто диагностируется. Есть компьютерная томография, есть магнитно-резонансная томография. Только вот нам до сих пор ни одного снимка не предоставили», – сказал Добровинский ФАН.

Адвокат пояснил, что состояние Ефремова мог ухудшить психологический стресс.

«Много версий сейчас гуляет. Как мне рассказал один врач, на этапе отхода от наркотиков, через пять-шесть недель, могут начаться интоксикационные реакции. Именно поэтому, например, когда человек бросает курить, он клеит пластырь с никотином», – добавил Добровинский.

Защитник отметил, что если у Ефремова не окажется никаких осложнений, в среду его выпишут из больницы и судебный процесс продолжится.

Напомним, Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Актеру диагностировали инсульт.

Сообщалось, что Ефремов приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого стало известно, что актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова, заседание суда перенесли на утро среды.

На предыдущих заседаниях суда были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. При этом Ефремов сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

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