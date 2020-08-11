Турецкий катер был обстрелян с греческой стороны в Средиземном море

Частный турецкий катер в Средиземном море был обстрелян с греческой стороны, трое человек получили ранения, сообщила береговая охрана Турции.

«В 3.40 мск 11 августа было получено сообщение о том, что с греческой стороны был открыт огонь по частному катеру, находившемуся в греческих территориальных водах в районе острова Родос в 13 километрах от Мармариса. Находившиеся в катере два гражданина Турции и один сириец получили ранения и были срочно доставлены в больницу Мармариса. Когда турецкая береговая охрана прибыла по вызову на место происшествия, греческих судов в районе ЧП не было обнаружено», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что катер затонул во время буксировки из-за полученных повреждений. Прокуратура Мармариса начала расследование.

Напомним, в июле 2019 года Турция решила активизировать геологоразведочные работы в районе Кипра. США призвали Турцию отказаться от своих планов. Россия же предложила помощь Турции с геологоразведкой на шельфе Восточного Средиземноморья.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжит добычу газа в водах у Кипра, если Греция не примет предложение о сотрудничестве.

При этом в конце июля Эрдоган в связи с ситуацией вокруг нефтегазовой деятельности Турции в восточном Средиземноморье высказался за временное прекращение такой активности.

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