Закон о выходном дне для россиян старше 40 лет вступил в силу

С 11 августа в России вступает в силу закон о выходном дне для людей 40 лет и старше, предназначенном для прохождения диспансеризации, сообщил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Закон был подписан президентом России 31 июля с целью сохранения здоровья и профилактике заболеваний россиян старшего возраста, сообщается на сайте СПЧ.

По мнению уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, новое право провести мединские обследования в будний день и не потерять при этом заработную плату позволит многим людям изменить образ жизни и снизить риски онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Также Мерзляков отметила, что вопрос о здоровом образе жизни россиян ставился не один раз, в том числе на заседаниях рабочей группы по поправкам к Конституции, однако особенно остро проблема обнажилась в период пандемии коронавируса.

«Эпоха коронавируса показала, что люди, имеющие разные сложные заболевания, переносили инфекцию гораздо тяжелее, и мы теряли этих людей, а они порой не знали о существовании у себя трудного заболевания. Поэтому, мне кажется, очень важно, что появится такая возможность, и человек начнет себя контролировать. Риски онкологических, сердечных заболеваний в этом возрасте у многих есть, но не все следят за своим здоровьем. Одни любят лечиться, а другие даже не знают к какой больнице прикреплены», – сказала Мерзлякова.

По ее словам, работодатели обязательно выполнят обязательства, предусмотренные данным законом, но правозащитное сообщество, со своей стороны, должно внимательно следить за тем, как организована диспансеризация.

«Важно, чтобы диспансеризация проходила организованно, быстро, и чтобы человек знал о том, как ему следить за своим здоровьем дальше. Право на здоровье принципиально важно, как и право на жизнь, которое является незыблемым. Я не знаю, есть ли еще в мире где-то такой день, но я убеждена, если мы начнем делать это по-настоящему, мы действительно будем здоровее», – подчеркнула Мерзлякова.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, дающий право работникам старше 40 лет на один выходной ежегодно для прохождения диспансеризации.

Напомним, в феврале правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, по которым работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.