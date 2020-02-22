Работникам старше 40 лет решили предоставлять отгул для диспансеризации

Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, по которым работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.

Об этом сообщается на сайте правительства. Вскоре документ внесут в Госдуму.

Из законопроекта следует, что работникам в возрасте от 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день для диспансеризации. Такой отгул можно взять раз в год, при этом за работником сохраняются должность и средний заработок.

Проект поправок подготовили в Минтруде. В ведомстве обратили внимание, что формулировка «дополнительный выходной» в этом случае неприемлема, так как это рабочий день, в который человек освобождается для прохождения диспансеризации.

Отмечается, что принятие законопроекта сделает диспансеризацию более доступной и будет способствовать увеличению продолжительности жизни и повышению ее качества.

Кроме того, эти изменения помогут в реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто имеет право на дополнительные выходные.

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