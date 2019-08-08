Кто имеет право на дополнительные выходные?

Доноры, учащиеся, некоторые родители и сельские женщины – все они могут взять дополнительные выходные. Но при определенных условиях.

В июле России предложили ввести еще один ежегодный выходной. Правда, не для всех – только для граждан старше 40 лет и только с определенной целью: для диспансеризации. Подобная практика уже действует, но она не ежегодная: все россияне с 18 до 39 лет имеют право раз в три года брать один оплачиваемый день для прохождения врачей, а люди постарше – два дня.

В России есть несколько категорий граждан, которые также имеют право на дополнительные выходные, причем ежемесячно.

Родители детей-инвалидов

ст. 262 ТК РФ

Родители или опекуны детей-инвалидов могут оформить четыре оплачиваемых выходных дня в месяц на всех. То есть оба супруга могут взять, к примеру, по два дня.

Есть, правда, несколько условий: ребенку не должно быть больше 18 лет и он должен находиться дома, а не в специальном учреждении на гособеспечении.

Чтобы оформить выходной, папе или маме нужно будет написать заявление в свободной форме и передать его работодателю вместе со справкой об инвалидности ребенка, где также должно быть указано, что он не на обеспечении государства.

Родители двух и более детей

ст. 263 ТК РФ

Сразу надо сказать, что в этом случае отпуска могут предоставить без сохранения зарплаты и только если в коллективном договоре вашей компании предусмотрена такая возможность. То есть все это на усмотрение работодателя.

Условий несколько – отпуск не может превышать 14 дней, и у отца или матери должно быть двое или больше детей возрастом до 14 лет.

Доноры

ст. 186 ТК РФ

Донорам положено два дня отдыха – день сдачи крови и еще один, следующий за ним. Причем вы можете выйти на работу в любой из этих дней, и работодатель обязан будет перенести ваши выходные на те даты, на которые вы захотите, даже прибавить их к отпуску. Заработок при этом сохранится.

Женщины, работающие в сельской местности

ст. 262 ТК РФ

Та же статья, что обеспечивает выходные для родителей детей-инвалидов, включает в себя и положение о женщинах, работающих в селах. Они могут написать заявление и получить один неоплачиваемый выходной день в месяц.

«Женщинами, работающими в селах», в России суды считают сотрудниц предприятий, расположенных в любом населенном пункте, который официально отнесен к числу сельских.

Получающие образование

ст. 173 ТК РФ

Речь о тех, кто получает высшее образование впервые. Им положено два вида отпусков: оплачиваемые и неоплачиваемые.

Первые можно получить на время сессий (40 или 50 дней в зависимости от курса), а также на время госэкзаменов (до четырех месяцев). Вторые относятся к тем же категориям, просто их можно взять в дополнение к первым. И еще не оплачиваются 15 дней на вступительные экзамены.

Все это доступно только тем студентам, что поступили или уже учатся в вузах с государственной аккредитацией. То есть студентам, например, «Шанинки» Трудовой кодекс в данном случае не поможет.

Жители Крайнего Севера

ст. 319 ТК РФ

Жителям Крайнего Севера и приравненных к нему областей можно взять один дополнительный выходной в месяц, если у них есть дети до 16 лет. Выходной не оплачивается и положен только одному из родителей. Если один из супругов уже израсходовал этот день, второму взять его не удастся.