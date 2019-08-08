Кто имеет право на дополнительные выходные?

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8 августа, четверг  |  Последнее обновление — 14:50  |  vz.ru
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Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

В августе 1999-го Шамиля Басаева провозгласили «военным амиром объединенных сил моджахедов Дагестана»Фото: Reuters
Двадцать лет назад началась вторая чеченская кампания. Она сыграла огромную роль в истории России, став одновременно и последним актом десятилетней драмы распада СССР, и первым шагом к возрождению великой России. Тогда наша страна достигла самой глубокой точки своего падения, но сумела переломить ситуацию и начать движение вверх. Подробности...
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Танки становятся умнее людей

Проект израильского легкого танка – возможно, образец танка ближайшего будущегоФото: Кадр из видео
Израиль представил так называемый умный танк – прототип бронемашины ближайшего будущего. Ее особенностью станет, например, специальный шлем для экипажа, подобный тому, который носят летчики истребителя F-35. Каковы главные тенденции в создании бронетехники будущего и что в этом направлении делается в России? Подробности...
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Как Украина намерена «реинтегрировать» Крым

Украина наконец-то сообразила, что границу с Россией на крымском участке нужно обустраиватьФото: Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве создана очередная комиссия, которая должна заняться так называемой реинтеграцией Крыма и Донбасса. Кто возглавил этот странный орган и почему любые шаги Киева по сближению Крыма и Украины технически необходимы, но с политической точки зрения совершенно обречены?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Киргизская «Игра престолов» у наших границ

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Особенность киргизской «революции» всегда состоит в том, что она имеет огромный шанс перерасти в гражданскую войну. Причина в специфике государства. Север и Юг страны – это два традиционно конкурирующих региона. Подробности...
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Супермаркеты поймали нас в сети

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Сейчас модно брендировать города, создавать городскую айдентику. Нарисуйте многоэтажный дом. Внизу – большие витрины и вывеску «Пятерочка». Ну или «Магнит». Вот вам вполне узнаваемый портрет любого города Российской Федерации. Подробности...
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Кровь, пот и слёзы Кашмира

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
Правительство Индии пошло на обострение ситуации вокруг Кашмира – единственного мусульманского региона страны. Скорее всего, будет отменена автономия и привилегии штата, а сам он будет разделен на две территории. К чему это приведет? Подробности...
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    Чем уникален российский БПЛА С-70 «Охотник»

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      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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              Кто имеет право на дополнительные выходные?

              		   8 августа 2019, 14:00
              Фото: Anthony Devlin/PA/ТАСС
              Текст: Алексей Васильев

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              Доноры, учащиеся, некоторые родители и сельские женщины – все они могут взять дополнительные выходные. Но при определенных условиях. 

              В июле России предложили ввести еще один ежегодный выходной. Правда, не для всех – только для граждан старше 40 лет и только с определенной целью: для диспансеризации. Подобная практика уже действует, но она не ежегодная: все россияне с 18 до 39 лет имеют право раз в три года брать один оплачиваемый день для прохождения врачей, а люди постарше – два дня. 

              В России есть несколько категорий граждан, которые также имеют право на дополнительные выходные, причем ежемесячно.  

              Родители детей-инвалидов

              ст. 262 ТК РФ 

              Родители или опекуны детей-инвалидов могут оформить четыре оплачиваемых выходных дня в месяц на всех. То есть оба супруга могут взять, к примеру, по два дня. 

              Есть, правда, несколько условий: ребенку не должно быть больше 18 лет и он должен находиться дома, а не в специальном учреждении на гособеспечении. 

              Чтобы оформить выходной, папе или маме нужно будет написать заявление в свободной форме и передать его работодателю вместе со справкой об инвалидности ребенка, где также должно быть указано, что он не на обеспечении государства. 

              Родители двух и более детей

              ст. 263 ТК РФ

              Сразу надо сказать, что в этом случае отпуска могут предоставить без сохранения зарплаты и только если в коллективном договоре вашей компании предусмотрена такая возможность. То есть все это на усмотрение работодателя. 

              Условий несколько – отпуск не может превышать 14 дней, и у отца или матери должно быть двое или больше детей возрастом до 14 лет. 

              Доноры

              ст. 186 ТК РФ

              Донорам положено два дня отдыха – день сдачи крови и еще один, следующий за ним. Причем вы можете выйти на работу в любой из этих дней, и работодатель обязан будет перенести ваши выходные на те даты, на которые вы захотите, даже прибавить их к отпуску. Заработок при этом сохранится. 

              Женщины, работающие в сельской местности

              ст. 262 ТК РФ

              Та же статья, что обеспечивает выходные для родителей детей-инвалидов, включает в себя и положение о женщинах, работающих в селах. Они могут написать заявление и получить один неоплачиваемый выходной день в месяц. 

              «Женщинами, работающими в селах», в России суды считают сотрудниц предприятий, расположенных в любом населенном пункте, который официально отнесен к числу сельских. 

              Получающие образование

              ст. 173 ТК РФ

              Речь о тех, кто получает высшее образование впервые. Им положено два вида отпусков: оплачиваемые и неоплачиваемые. 

              Первые можно получить на время сессий (40 или 50 дней в зависимости от курса), а также на время госэкзаменов (до четырех месяцев). Вторые относятся к тем же категориям, просто их можно взять в дополнение к первым. И еще не оплачиваются 15 дней на вступительные экзамены. 

              Все это доступно только тем студентам, что поступили или уже учатся в вузах с государственной аккредитацией. То есть студентам, например, «Шанинки» Трудовой кодекс в данном случае не поможет. 

              Жители Крайнего Севера

              ст. 319 ТК РФ

              Жителям Крайнего Севера и приравненных к нему областей можно взять один дополнительный выходной в месяц, если у них есть дети до 16 лет. Выходной не оплачивается и положен только одному из родителей. Если один из супругов уже израсходовал этот день, второму взять его не удастся.


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