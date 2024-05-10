Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.3 комментария
Мишустин заявил о необходимости «аккуратно отрегулировать» работу маркетплейсов
Работа маркетплейсов в России вызывает много вопросов у людей, ее необходимо аккуратно отрегулировать, заявил исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин.
По словам Мишустина, для урегулирования отношений между онлайн-платформами и покупателями был принят пятый антимонопольный проект, чтобы владельцы маркетплейсов не злоупотребляли доминирующим положением на рынке, передает ТАСС.
Мишустин заявил, что оборот розничной торговли через маркетплейсы в России на сегодняшний день достигает приблизительно 8 трлн рублей, но работа у онлайн-платформ людей вызывает вопросы из-за непрозрачности.
Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.