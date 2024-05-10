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    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    10 мая 2024, 15:55 • Новости дня

    Мишустин заявил о необходимости «аккуратно отрегулировать» работу маркетплейсов

    Tекст: Вера Басилая

    Работа маркетплейсов в России вызывает много вопросов у людей, ее необходимо аккуратно отрегулировать, заявил исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин.

    По словам Мишустина, для урегулирования отношений между онлайн-платформами и покупателями был принят пятый антимонопольный проект, чтобы владельцы маркетплейсов не злоупотребляли доминирующим положением на рынке, передает ТАСС.

    Мишустин заявил, что оборот розничной торговли через маркетплейсы в России на сегодняшний день достигает приблизительно 8 трлн рублей, но работа у онлайн-платформ людей вызывает вопросы из-за непрозрачности.

    Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.

    10 мая 2024, 05:16 • Новости дня
    Путин предложил Госдуме утвердить Мишустина на пост премьер-министра

    Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра: депутаты впервые сформируют правительство

    Путин предложил Госдуме утвердить Мишустина на пост премьер-министра
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства страны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив историческую значимость данного события.

    «Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав Правительства: утверждать Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров», - написал Володин в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что депутаты будут реализовывать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году.

    «Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками Правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и Правительство, и депутаты Государственной Думы», – отметил Володин.

    По его словам, обсуждение кандидатуры Мишустина сначала пройдет во всех фракциях, а затем состоится пленарное заседание Государственной Думы, на котором Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов.

    Володин обозначил ключевые темы, которые будут подняты в ходе обсуждения: демографическая политика, повышение благосостояния граждан, поддержка семей с детьми, укрепление технологического суверенитета, развитие экономики и регионов, повышение обороноспособности страны.

    58-летний Михаил Мишустин возглавлял правительство с января 2020 года, сменив на посту премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее Мишустин занимал должность директора Федеральной налоговой службы.

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    10 мая 2024, 14:41 • Новости дня
    Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы
    Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики, заявил и. о. премьер-министра Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост премьера.

    Он подчеркнул, что основой работы правительства на ближайшие шесть лет будет послание президента Федеральному собранию.

    «Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать. Во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития. С общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан», – передает слова Мишустина ТАСС.

    Он также перечислил несколько приоритетных для правительства направлений: укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан и сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.

    По словам Мишустина, за последние четыре года работы правительства в предыдущем составе удалось сделать госаппарат более эффективным, также улучшить межведомственную координацию.

    Благодаря этому сформирован прочный фундамент для движения страны вперед и для достижения поставленных целей.

    Ранее полперд президента в Госдуме Гарри Минх рекомендовал парламентариям поддержать кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.

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    10 мая 2024, 15:40 • Новости дня
    Слуцкий предложил сделать Бута ответственным за авиацию в составе нового правительства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать члена ЛДПР, депутата Законодательного собрания Ульяновской области Виктора Бута ответственным за авиацию в новом составе российского правительства.

    Он отметил, что Бут – мужественный человек и профессионал в сфере авиации.

    «Я думаю, это укрепит правительство, укрепит тех, кто занимается <…> производством, <…> и тех, кто эксплуатирует авиационную технику», – передает слова Слуцкого ТАСС.

    Слуцкий считает, что в ближайшем будущем решение о создании авиапрома как отдельного федерального ведомства имеет под собой «самые предметные основания».

    Также лидер ЛДПР предложил кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта. Он также сообщил, что фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, который показал себя высочайшим профессионалом.

    Ранее полперд президента в Госдуме Гарри Минх рекомендовал парламентариям поддержать кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.

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    10 мая 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин выразил надежду на поддержку Госдумой кандидатуры Мишустина на пост премьера
    Путин выразил надежду на поддержку Госдумой кандидатуры Мишустина на пост премьера
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин встретился с и. о. премьер-министра Михаилом Мишустиным в Кремле и выразил надежду на то, что Госдума поддержит его кандидатуру на пост главы правительства.

    Встреча состоялась перед тем, как Мишустин отправился на встречу с парламентскими фракциями, передает ТАСС.

    «Мне кажется, было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства», – сказал президент Мишустину.

    «Очень надеюсь на то, что депутаты Государственной думы – а вы не так давно были в Госдуме, отчитывались, они знают, что и как правительством и вами как председателем правительства сделано за последние годы – оценят должным образом и поддержат вас в ходе ваших консультаций, предстоящих сегодня на фракциях, затем и на заседании парламента», – добавил он.

    Глава государства также выразил надежду, что Мишустин сможет убедить депутатов по поводу кандидатуры своих заместителей и федеральных министров.

    Путин, объясняя выбор кандидатуры Мишустина на пост, заявил, что правительство в сложных условиях немало сделало за предыдущие годы. Президент назвал главным стремление к реализации национальных целей развития.

    После рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост премьера Путин проведет с ним еще одну встречу.

    «После того, как это произойдет, а надеюсь, что это так и будет, мы с вами встретимся еще раз и поговорим более подробно тогда о ваших предложениях», – обратился Путин к и. о. премьера.

    В свою очередь Мишустин подтвердил, что в работе правительства не будет никаких пауз. Он заявил, что правительство сделает все для расширения экономики, чтобы оправдать доверие граждан.

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    10 мая 2024, 13:14 • Новости дня
    Депутатов попросили не хлопать Мишустину после утверждения

    Депутаты Госдумы призвали сами себя быть сдержаннее и не хлопать после утверждения кандидатуры премьера

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Госдумы призвали друг друга не сопровождать оглашение результатов голосования по утверждению кандидатур премьер-министра и правительства России бурными продолжительными аплодисментами.

    Большинство фракций в Госдуме предварительно поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, вопросы остались только у фракции КПРФ, которая должна проголосовать исходя из отношений к их вопросам и наказам Мишустину, пишет «Московский комсомолец».

    Кандидатуры замов главы правительства и новых руководителей ведомств, которые в пятницу представит новый премьер-министр, начнут обсуждать в воскресенье. Комитеты Госдумы будут проводить совместные заседания по голосованию кандидатов за вице-премьеров, после чего профильный комитет озвучит общую позицию.

    Председатель комитета по контролю Госдумы Олег Морозов призвал депутатов быть сдержаннее при обсуждении кандидатуры, не вставить и бурно не аплодировать.

    Ранее и. о. главы правительства России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где депутаты рассмотрят его кандидатуру на пост премьер-министра.

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера. Позже в ГД был внесен проект постановления об утверждении Мишустина на эту должность.

    Путин выразил надежду на то, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.

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    10 мая 2024, 12:17 • Новости дня
    Мишустин прибыл в Госдуму, которая рассмотрит его кандидатуру на пост премьера
    Мишустин прибыл в Госдуму, которая рассмотрит его кандидатуру на пост премьера
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    И. о. главы правительства России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где депутаты рассмотрят его кандидатуру на пост премьер-министра.

    Ожидается, что в течение ближайших двух часов Мишустин проведет встречи со всеми парламентскими фракциями. Общение пройдет в закрытом режиме. После этого запланировано пленарное заседание с участием кандидата на должность премьера, передает ТАСС.

    Первой фракцией, с которой встретится Мишустин, будет КПРФ. Затем он встретится с ЛДПР, представителями фракции «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди». Завершающей станет встреча с представителями партии «Единая Россия». Каждая встреча займет 20 минут.

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера. Позже в ГД был внесен проект постановления об утверждении Мишустина на эту должность.

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    10 мая 2024, 14:23 • Новости дня
    Минх рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

    Полпред президента в Госдуме Минх рекомендовал депутатам поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

    Минх рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх рекомендовал парламентариям поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства.

    Минх заявил, что у палат парламента очень серьезный объем контрольно-кадровых полномочий по формированию правительства, передает ТАСС.

    «Я прошу вас, уважаемые депутаты Государственной думы, поддержать выбор президента России», – сказал Минх.

    Ранее Путин встретился с Мишустиным, которого выдвинул на пост премьера.

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    10 мая 2024, 10:12 • Новости дня
    Проект постановления об утверждении Мишустина премьер-министром внесен в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Комитет Госдумы по контролю внес на рассмотрение парламента проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром.

    В тексте документа говорится, что Госдума рассмотрела представленную кандидатуру премьера и постановляет утвердить Минустина главой правительства.

    На заседании Госдумы кандидатуру Мишустина представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, уточнил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, передает ТАСС.

    Напомним, президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.

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    10 мая 2024, 16:31 • Новости дня
    Мишустин утвержден на должность премьер-министра России

    Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства России

    Мишустин утвержден на должность премьер-министра России
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Мишустина председателем правительства России, постановление парламента отправят президенту России Владимиру Путину для назначения его на должность.

    За кандидатуру Мишустина проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались.

    Мишустин поблагодарил депутатов за одобрение его кандидатуры, отметил, что они поддержали решение президента, передает ТАСС.

    Он обратил внимание на консолидацию общества «вокруг главы <…> государства и его курса развития», пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента.

    Также Мишустин заявил, что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдет в Госдуме в ближайшие дни, депутатам предстоит утвердить новый кабинет министров.

    Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.

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    10 мая 2024, 15:08 • Новости дня
    Мишустин: Кабмин запустит девять проектов технологического суверенитета

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство запустит девять проектов для достижения Россией технологического суверенитета, заявил и. о. премьер-министра Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.

    Он рассказал, что эти проекты направлены «на производство конкретных линеек высокотехнологичных товаров на основе собственных разработок». Мишустин анонсировал, что реализация проектов даст возможность выйти на поставленную главой государства цель по снижению импорта до уровня не более чем 17% ВВП, передает ТАСС.

    Он также рассказал, что реализация проектов технологического суверенитета позволит нарастить долю российских высокотехнологичных товаров в полтора раза за шесть лет. Поддержка коснется высокотехнологичных проектов в области «радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники и технологий, малотоннажной химии, беспилотных авиасистем, космоса, атома, новых энергетических технологий, а также продовольственной безопасности».

    Одной из задач нового правительства станет создание полного цикла высокотехнологичных товаров, что позволит за шесть лет нарастить на 40% добавленную стоимость обрабатывающих отраслей.

    Также новое правительство России будет обновлять научную инфраструктуру, а также поддержит развитие передовых технологий, например, искусственного интеллекта (ИИ), рассказал Мишустин.

    Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.

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    10 мая 2024, 14:56 • Новости дня
    Мишустин пообещал, что власти будут добиваться повышения доходов россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти России будут добиваться не только развития экономики в целом, но и повышения доходов граждан, заявил и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.

    Он отметил, что к 2030 году, согласно поручению президента, Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Для этого должен быть не только увеличен валовый выпуск товаров и услуг, но и рост должен сопровождаться повышением уровня доходов населения, передает ТАСС.

    По словам Мишустина, добиться этого можно при сохранении макроэкономической стабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета. Кроме того, Мишустин заявил о планах до 2030 года повысить доходы сотрудников организаций малого и среднего бизнеса.

    Также он рассказал, что власти намерены развивать отечественную промышленности, в ближайшие годы объемы производства должны вырасти на десятки процентов.

    Кроме того, Мишустин планирует увеличить на две трети объем несырьевого неэнергетического экспорта, сельхозпродукции – в 1,5 раза.

    Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.

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    10 мая 2024, 14:23 • Новости дня
    Единороссы единогласно поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера

    Tекст: Ольга Иванова

    Члены фракции «Единая Россия» приняли единогласное решение о поддержке кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра, рассказа глава фракции Владимир Васильев.

    Он подчеркнул, что такое решение фракция приняла исходя из того, какая работа была сделана совместно за прошедший период, передает ТАСС.

    При этом лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина.

    Депутат считает, что правительство должно скорректировать финансово-экономический курс в пользу тех, «кто работает на земле, кто решает проблемы на заводах, где сегодня не хватает кадров в массовом порядке».

    Ранее и. о. главы правительства России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где депутаты рассмотрят его кандидатуру на пост премьер-министра.

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера. Позже в ГД был внесен проект постановления об утверждении Мишустина на эту должность.

    Путин выразил надежду на то, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.

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    10 мая 2024, 14:51 • Новости дня
    Мишустин: Россия должна стать более привлекательной для бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России будет повышать привлекательность российской юрисдикции для бизнеса, поддерживать механизмы проектного и акционерного финансирования, заявил и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.

    Мишустин отметил, что правительство не планирует вводить ограничения для иностранного бизнеса, который захочет зайти в Россию с новыми проектами или будет продолжать работать в стране.

    Также и.о премьер-министра объявил о намерении готовить соглашения о зоне свободной торговли с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, запуске новых совместных экономических и инвестиционных проектов, передает ТАСС.

    Он уточнил, что для расширения транзита товаров по международным коридорам будут укреплять транспортно-логистическую инфраструктуру.

    По словам Мишустина, правительство не будет ограничивать работу  отечественных компаний на внешних рынках.

    Ранее Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.

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    10 мая 2024, 15:52 • Новости дня
    Мишустин не поддержал идею отказаться от бюджетного правила и ФНБ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    И.о. главы правительства Михаил Мишустин не согласился с идеей отказаться от бюджетного правила и накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его мнению, это является отказом от резервов.

    «Это такой момент тонкий. С этим согласиться я не могу», – сказал он в Госдуме, которая рассмотрит его кандидатуру на пост премьер-министра.

    Также Мишустин привел данные по госдолгу России. Сегодня он является одним из самых низких в мире и составляет около 17%, передает ТАСС.

    Рост ВВП в первом квартале года составил 5,4%, а рост реальных располагаемых доходов населения – 5,9%.

    Мишустин уточнил, что рост промышленного производства составил 5,6%, обрабатывающей промышленности – 8,8%, сельского хозяйства – 1,1-1,2%, строительства – 3,5%, однако пока это не конечные данные. Рост показателя розничного товарооборота составил 10,5%.

    Ранее Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы.

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    10 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Мишустин: Кабмин сфокусирует усилия на «Экономике данных»

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство России усилит внимание в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» для достижения прорывных результатов в цифровой трансформации и обеспечения безопасности страны, заявил и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин в ходе рассмотрения в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.

    По его словам, на данный момент ни одна отрасль не обходится без специализированных программных продуктов, а наличие собственных электронных необходимы для достижения прорывных результатов и обеспечения безопасности страны, передает ТАСС.

    Также Мищустин добавил, что правительство намерено продолжить поддержку увеличения инвестиций в отечественные ИТ-решения на уровне вдвое выше уровня роста экономики страны.

    Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.

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