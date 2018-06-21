«Шанинку» лишили госаккредитации

Российско-британской Московской высшей школе социальных и экономических наук социолога Теодора Шанина («Шанинка»), отказано в государственной аккредитации, такое решение принял Рособрнадзор.

Соответствующий приказ появился на сайте ведомства в четверг. В документе сказано, что госаккредитации лишены целый ряд программ бакалавриата и магистратуры, в том числе социология, экономика, психология и политические науки.

Решение основано на заключении экспертов, пришедших к выводу, что образовательные программы вуза не отвечают требованиям федеральных стандартов образования.

В числе учредителей вуза, основанного в 90-е, – Фонд Михаила Прохорова, Институт Гайдара, Фонд «Новое экономическое образование», передает «Интерфакс».

В октябре прошлого года Рособрнадзор прекратил действие лицензий Международной академии оценки и консалтинга, Института экономики бизнеса и Сочинского института экономики и информационных технологий, а также запретил прием студентов в Самарскую гуманитарную академию и липецкий филиал Воронежского экономико-правового института.