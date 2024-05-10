Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.3 комментария
Чехия объявила в розыск россиянина, подозреваемого в «организации взрывов» в 2014 году
Чешская полиция объявила в розыск Андрея Аверьянова, которого считают генералом Главного управления Генштаба ВС России, по данным портала seznamzpravy.cz, Аверьянов якобы руководил группой, осуществившей взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.
Источники портала в полиции утверждают, что Аверьянов координировал деятельность группы, которая заложила взрывные устройства на складах, передает ТАСС.
Ранее в полиции Чехии сообщили, что Россия якобы устроила взрывы на складах с боеприпасами во Врбетице, чтобы предотвратить доставку боеприпасов на Украину.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия в 2021 году обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Правительство России включило Чехию в перечень недружественных иностранных государств.