Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.3 комментария
В Германии рассказали о смекалке советских солдат в годы Великой Отечественной войны
В 1944 году, когда Красная армия уже одержала ряд крупных побед над гитлеровцами, немецкое командование выпустило брошюру «Русские подручные средства и находчивость».
В предисловии к этому изданию люфтваффе рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер признал, что «у противника можно учиться». Он подчеркивал, что немецкий солдат должен уметь помогать себе сам и не «запрашивать поддержку у начальства в случае каких-либо трудностей», передает «360».
Брошюра, разделенная на восемь глав, описывала различные примеры смекалки и находчивости советских солдат и партизан, которые поражали немецких захватчиков своей простотой, остроумностью и эффективностью.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в День Победы справедливо говорят о героизме наступавших советских войск – пехоты, ВВС, танкистов и артиллерии, но куда реже упоминают тыловиков. Хотя во время Берлинской операции решающей оказалась роль тыловых служб Красной армии. И благодарить их должны не только советские войска, но и немецкие мирные жители.