В Германии рассказали о смекалке советских солдат в годы Великой Отечественной войны

Tекст: Ольга Иванова

В предисловии к этому изданию люфтваффе рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер признал, что «у противника можно учиться». Он подчеркивал, что немецкий солдат должен уметь помогать себе сам и не «запрашивать поддержку у начальства в случае каких-либо трудностей», передает «360».

Брошюра, разделенная на восемь глав, описывала различные примеры смекалки и находчивости советских солдат и партизан, которые поражали немецких захватчиков своей простотой, остроумностью и эффективностью.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в День Победы справедливо говорят о героизме наступавших советских войск – пехоты, ВВС, танкистов и артиллерии, но куда реже упоминают тыловиков. Хотя во время Берлинской операции решающей оказалась роль тыловых служб Красной армии. И благодарить их должны не только советские войска, но и немецкие мирные жители.