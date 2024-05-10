Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.3 комментария
Эксперт допустила происхождение болезни Лайма из лабораторий США
Эксперт по медицине Ньюби: Болезнь Лайма могла произойти в биолабораториях США
Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов, заявила в видеоинтервью журналисту Такеру Карлсону автор книг по медицинской науке Крис Ньюби.
Ньюби обратила внимание, что во время пика программы биологического оружия в США появились три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, паразит под названием «бабезия», передает РИА «Новости».
По ее словам, эти болезни являются «ядерной бомбой для бедных», но может случиться обратный эффект с непредвиденными последствиями, если попытаться вывести новых микробов в клещах.
Ранее в Минобороны заявили, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить лихорадку Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром.