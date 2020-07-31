Путин подписал закон о выходном для диспансеризации

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право работникам старше 40 лет на один выходной ежегодно для прохождения диспансеризации.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указывается, что при появлении дополнительного выходного за россиянами сохраняется место работы и средний заработок.

Закон не распространяется на работающих пенсионеров.

Сотрудник должен будет отчитаться за этот день, предоставив справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение им диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.

Напомним, в феврале правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, по которым работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.