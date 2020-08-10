Названы победители одной из номинаций конкурса «Моя страна – моя Россия»

Определены победители Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах».

10 августа участники XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – защитили свои проекты, представленные в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В очном этапе свои инициативы в области цифровых технологий представили участники из 17 регионов России. Эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия» определили победителей в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», ими стали четыре человека.

Так, Дарья Датченко из Ростовской области представила разработку мобильного приложения, адаптирующего заведения общественного питания для людей с нарушением зрения.

Виктор Носкин из Волгоградской области представил разработку цифрового сервиса для поддержки пациентов после операции эндопротезирования.

Денис Родичев из Саратовской области представил проект, направленный на обучение младших школьников навыкам безопасной работы в Интернете.

Екатерина Харланова из Волгоградской области представила проект специализированного центра обучения молодежи Волгограда основам информационных технологий.

Сегодня были названы имена авторов лучших проектов. Распределение призовых мест и специальных призов партнеров номинации станет известно позже, на общей торжественной церемонии награждения, которая, предварительно, состоится осенью этого года.

«Россия – страна возможностей» – это открытая площадка для взаимодействия не только участников и партнёров, но и самих проектов платформы. «Моя страна – моя Россия» успешно доказывает, как подобные коллаборации способны преумножать возможности конкурсантов. Сотрудничество с Грантовым конкурсом молодежных инициатив позволит участникам воплотить в жизнь свои идеи, а эксперты профильного конкурса «Цифровой прорыв», принимавшие участие в сегодняшнем финале, смогли поделилиться опытом и знаниями в вопросе их реализации», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Номинация «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» проводится при поддержке Российского общества «Знание».

«Каждый проект, представленный в финале номинации, ценен как своей научной составляющей, так и возможностью прикладного применения. Решения участников способны создать благоприятные условия для жителей страны в области здравоохранения, образования и всей социальной сферы в целом. Российское общество «Знание» готово поддержать инициативы конкурсантов – победители номинации получат денежные премии в размере 100, 70 и 50 тыс. рублей, способствовать их реализации и дальнейшему развитию», – рассказала председатель Российского общества «Знание» Любовь Духанина.

Руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова отметила, что в нынешнем сезоне номинация «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» стала особенно символичной.

«В это непростое время именно благодаря цифровым технологиям, помимо основной конкурсной траектории, мы смогли реализовать новые образовательные онлайн-программы, такие как проект #УчимсяВместе и Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна – моя Россия», инициированные Ассоциацией выпускников конкурса. Уверена, что представленные сегодня цифровые решения участников найдут своё применение в реализации новых сезонов конкурса», – сказала она.

Пастухова рассказала, что защита проектов первой возрастной категории участников также пройдёт в формате онлайн. Ранее планируемая смена в международном детском центре «Артек» перенесена на 2021 год.

В XVII сезоне участники Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» имеют возможность получить грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи. В рамках публичных защит эксперты Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, который также является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», оценят работы конкурсантов и рекомендуют к получению грантов на реализацию собственного проекта.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» и новый проект платформы «Время карьеры».