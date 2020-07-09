Путин призвал развивать нормы Конституции в российских регионах

Нормы обновленной Конституции России должны получить развитие в каждом регионе страны, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Важно, чтобы нормы Основного закона получили развитие в каждом субъекте Федерации, в каждом городе, в каждом населенном пункте. Многое, кстати говоря, мы уже начали делать из того, что заложено в поправках в Конституцию», – сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что все основные пункты государственной политики строятся вокруг жителей страны.

«Хочу подчеркнуть: все, что мы делаем, все основные пункты государственной политики строятся, много раз об этом говорил, мы с вами понимаем, вокруг чего мы должны работать, ради чего – ради человека. И направлены все эти планы на создание возможностей для сбережения, здоровья, для честного труда, для образования, воспитания детей», – указал он.

По его мнению, на данном этапе главное – «наращивать усилия, улучшать деловую среду». Президент отметил, что для принятия верных решений нужно понимать, с какими сложностями и ограничениями на местах сталкиваются компании, бизнесмены и самозанятые.

Он добавил, что «основные, фундаментальные принципы политики нашли отражение в обновленном тексте Конституции России».

Он подчеркнул, что усилия властей регионов по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане.

«Другой, лучшей оценки быть не может. Причем на основе прямых опросов жителей нужно это делать», – сказал президент.

По его словам, нужно формировать консолидированный интегральный рейтинг качества жизни в регионах.

Непосредственной задачей Агентства стратегических инициатив он назвал создание в регионах стимула к качественным изменениям в социальной среде. Для этого, по словам президента, нужно выстроить современную работающую систему подготовки управленческих команд на местах и обмена эффективными практиками.

«Здесь нужно обобщать имеющийся опыт и информационно обеспечивать. Нужно, чтобы в стране знали люди, что, где, как делается, нарабатывать эти хорошие перспективные практики», – отметил Путин.

Ранее Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что голосование по поправкам к Конституции было организовано на высоком уровне и «по-современному качественно».

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

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