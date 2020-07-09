Несколько домов смыло в Подмосковье из-за прорыва дамбы

В подмосковном городе Руза при проведении работ по прокладке обводного канала прорвало техническую дамбу, в результате затопило 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло, сообщает региональное управление МЧС.

Источник в экстренных службах сообщил, что «вода из реки Городенка, подмыв техническую насыпь, пошла по новому руслу через частный сектор в реку Руза», из-за чего «произошел смыв двух ветхих частных домов на окраине и одного сарая», передает ТАСС.

Из-за обильных осадков и угрозы разлива Городянки в городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации, передает «Коммерсант» слова мэра Рузы Николая Пархоменко.

На части улиц отключен газ и электроэнергия, эвакуированы 52 человека.

Из частного сектора эвакуированы десять человек, в том числе трое детей. Был подготовлен пункт временного размещения, там в данный момент находятся восемь человек, из них двое детей. Остальные люди разместились у родственников.

Сообщений о погибших и пострадавших нет.

«С 6.00 были брошены все имеющиеся силы на перекачку воды и укрепление дамбы песко-гравийной смесью в мешках. Жители частного сектора оповещены и эвакуированы. Несмотря на предпринятые усилия дамбу прорвало», – написал Пархоменко в Instagram.

Он назвал ситуацию беспрецедентной, а также отметил, что возможен второй удар потока воды.

К ликвидации ЧП привлекаются 55 человек и 16 единицы техники, из них от МЧС десять человек и четыре единицы техники.

В Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева говорится, что власти окажут помощь жителям Рузского городского округа: «Все наши службы - МЧС, ЖКХ, дорожники – сейчас занимаются ситуацией (...) К счастью, опасности для жизней людей нет. Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь».

Между тем начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Подмосковью Иван Гусев сообщил, что всего в Московской области из-за обильных дождей подтоплены «327 приусадебных участков, 150 дачных домов, 29 частных жилых домов» в трех городских округах - Можайск, Руза, Истра. Кроме того, размыт один автомобильный мост в Рузе.

Ранее сообщалось, что в четверг, 9 июля, в Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 17–22 градусов тепла, на востоке региона местами сильный дождь. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до +7 градусов.