Москвичей предупредили о грозе

В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 19–21 градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 10 градусов, передает ТАСС.

Ветер северо-западный, западный, 6–11 м/с, при грозе – с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба. В связи с дождем, грозой и ветром 9 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 17–22 градусов тепла, на востоке области местами сильный дождь. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.