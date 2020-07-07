Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве в ходе пикетов в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Ранее были задержаны 20 человек, среди которых главный редактор телеграм-канала Baza Никита Могутин, передает ТАСС.

Как сообщается, в ходе задержания Собчак пострадала журналистка Анастасия Ольшанская, она ударилась о каменную клумбу. Ей вызвали скорую помощь.

«Я просто пришла в майке (с надписью «Я/МЫ Иван Сафронов» – прим. ВЗГЛЯД) и записывала подводку к [рубрике] «Осторожно, новости», – написала Собчак в своем телеграм-канале.

Ведущая уточнила, что находится в автозаке.

«Мы вот сейчас в автозаке вместе с компанией из восьми коллег-журналистов. Я стояла в майке «Свободу Ивану Сафронову», не стояла в пикете», – рассказала Собчак РИА «Новости».

«Я приехала записать подводку, но и поддержать тоже. У меня не было планов вставать в одиночный пикет. Я надела майку и хотела привлечь внимание к этой проблеме. Потому что мне кажется важным сейчас, чтобы журналисты смогли получить ответы, чтобы это не был закрытый процесс под покрывалом того, что статья «Госизмена», поэтому мы вам ничего не расскажем», – сказала она.

Телеведущая пояснила, что ей не очень понятна причина задержания.

Между тем адвокат Сафронова Олег Елисеев сообщил, что ФСБ в ближайшее время планирует предъявить подозреваемому обвинение. «В понедельник следствие намерено предъявить Ивану Сафронову обвинение», – уточнил он.

Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Своей вины журналист не признал. В Роскосмосе отметили, что задержание не касается его работы в госкорпорации. ФСБ запросила в суде арест подозреваемого.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Издания «Ведомости» и «Коммерсант», в которых печатался Сафронов, выступили с заявлениями в его поддержку, а главред RT Маргарита Симоньян призвала правоохранителей объяснить суть обвинений в адрес журналиста.