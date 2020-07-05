Глава Элладской церкви усомнился в способности Турции изменить статус собора Святой Софии

Турция не посмеет превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, заявил предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Иероним.

«Они [турки] играют в любые игры, которые попадают в их руки. Это тоже игра. Я считаю, что они не посмеют», – заявил Иероним в эфире греческого канала Mesogeios TV, передает ТАСС.

В июне Эрдоган посоветовал Греции «знать свое место» в вопросе изменения статуса собора, и заявил, что в Турции есть парламент для подобных решений.

В начале июля 2020 года Греция призвала Турцию сохранить статус музея у собора Святой Софии в Стамбуле, поскольку превращение собора в мечеть может спровоцировать раскол между христианами и Турцией.