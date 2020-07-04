По Саратовом в пруду утонула 12-летняя девочка

В селе Лебедевка Краснокутского района Саратовской области в субботу на глазах у своей подружки утонула в пруду двенадцатилетняя девочка, сообщило областное управление СК России.

«По предварительным данным,… 12-летняя девочка с подружкой-ровесницей отправились на прогулку. Дети решили искупаться в пруду. Девочка прыгнула в воду и на поверхности водоема более не показалась. Подруга позвонила своему брату, который сразу же прибыл на место происшествия. Юноша обнаружил девочку на дне водоема и извлек ее на берег. Признаков жизни ребенок уже не подавал», – говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

Инцидент произошел в субботу около 19.00 (18.00 мск).

Следователи провели осмотр места происшествия. По факту гибели ребенка организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

Напомним, в середине июня при спасении тонущей школьницы в Забайкалье погибли четыре человека.