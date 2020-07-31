Задержанных в Белоруссии россиян перевели в «комфортное учреждение»

Россиян, задержанных в Белоруссии, переместили в учреждение с более комфортными условиями содержания, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Граждан перевели в иное место содержания с объяснением того, что их условия там будут более комфортными и обеспечены будут, насколько это возможно в пенитенциарном учреждении, добрые условия содержания», – заявил посол в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Также Мезенцев рассказал, что обсудил с главой МВБ Белоруссии Юрием Карасевым ситуацию с задержанными.

«По поводу взаимодействия с украинской стороной, мы, естественно, [это] не обсуждали, потому что главная наша задача – добиться скорейшего освобождения российских граждан, снятие даже в общественном мнении несправедливых, необоснованных претензий, что они находились здесь с неправомерными, незаконными целями», – цитирует дипломата ТАСС.

Он отметил, что белорусские власти до конца дня обещали организовать встречу российских дипломатов с задержанными. «Нам сказали, что гарантировано сегодня к исходу суток это будет обеспечено», – пояснил Мезенцев.

Глава диппредставительства добавил, что требования о выдаче задержанных не обсуждались.

В Белоруссии задержали 33 россиян, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии. Вместе с тем Следственный комитет Белоруссии разрешил российскому консулу посетить задержанных россиян. Москва назвала заявления белорусской стороны одиозными и не выдерживающими никакой критики.

В четверг Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».