В Польше оценили эффективность российского «Спрута»

Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», о покупке которой задумалась Индия, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, пишет польское издание Defence24.

«Спрут» благодаря его небольшой массе, компактным размерам и колоссальной огневой мощи способно продемонстрировать высокую эффективность в качестве альтернативу основному танку вооруженных сил страны при его использовании на пересеченной горной местности, считает автор материала в Defence24.

По его словам, «Спрут-СДМ1» отлично подходит для нейтрализации китайского танка Тип 15, который НОАК использует для «работы» в горах, передает РИА «Новости».

«Спрут-СД» – российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка. Она предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных войск. «Спрут-СДМ1» является модернизированной версией орудия.

Ранее индийское издание Economic Times со ссылкой на военные источники сообщило, что правительство страны разрешило закупки за рубежом легких танков на фоне военного противостояния с Китаем в Восточном Ладакхе. Среди возможных вариантов газета упомянула «Спрут СДМ-1», которые по своим техническим характеристикам похожи на танки Т-72 и Т-90, эксплуатируемые индийской армией.

Между Китаем и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тыс. квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. В середине июня в результате столкновения с китайскими военными в долине реки Галван погибли как минимум 20 индийских солдат. Пекин заявил, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля и готовили «провокационную атаку».

Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность войны между Индией и Китаем.