Завершились проверочные испытания ракеты «Протон» на Байконуре

Специалисты на космодроме Байконур проверили работу прибора, из-за проблем с которым был перенесен с 30 на 31 июля запуск ракеты-носителя «Протон-М», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Испытания прошли с положительным результатом. В 16.00 мск состоится заседание госкомиссии, которая должна принять решение о запуске ракеты в резервную дату (31 июля)», – передает источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель запустила российские телекоммуникационные спутники «Экспресс-103» и «Экспресс-80».

Как сообщал Роскосмос, модернизация ракеты-носителя (РН) «Ангара» может предполагать создание многоразовых ступеней.

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