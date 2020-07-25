Ракета-носитель «Протон-М» отправится на стартовый комплекс Байконура 26 июля, соответствующее решение приняла государственная комиссия, сообщает Роскосмос.

«Заслушав доклады руководителей работ, госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки номер 200. Начало операций по транспортировке ракеты с технологической заправочной площадки начнется в воскресенье, 26 июля в 04.30 мск», – сообщается на сайте госкорпорации.

Планируется, что запуск ракеты пройдет 30 июля в 00.27 мск. Ракета-носитель запустит российские телекоммуникационные спутники «Экспресс-103» и «Экспресс-80».

«Экспресс-80» и «Экспресс-103» –космические аппараты среднего класса, изготовленные в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева на базе спутниковой платформы «Экспресс-1000Н».

Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ.

Ранее Роскосмос сообщал, что модернизация ракеты-носителя (РН) «Ангара» может предполагать создание многоразовых ступеней.