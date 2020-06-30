Роскосмос задумался о многоразовых ступенях для ракеты «Ангара»

Модернизация ракеты-носителя (РН) «Ангара» может предполагать создание многоразовых ступеней, об этом сообщила государственная корпорация «Роскосмос».

«30 июня внесены изменения в государственный контракт на опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Амур» с включением в него работ по модернизации и дальнейшему развитию семейства», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Речь идет о создании модернизированной «Ангары-А5» – «Ангары-А5М», эскизного проекта РН повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» с кислородно-водородной ступенью.

«Будет рассмотрен вариант создания РН «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми возвращаемыми ступенями», – добавили в корпорации.

В конструкцию «Ангара-А5М» будут внесены несколько конструкторских улучшений к началу летных испытаний в 2024 году.

«К моменту начала в 2024 году летных испытаний ракеты-носителя «Ангара-А5М» будет реализован ряд конструкторских улучшений, среди которых снижение массы конструкции ракеты-носителя, модернизация ракетных двигателей, системы управления, применение современных технологий изготовления и испытаний», – уточнили в Роскосмосе.

Академик Андрей Ионин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что у «Ангары» нет никаких шансов для успешной конкуренции с ракетами американского предпринимателя Илона Маска.

Ранее СМИ со ссылкой на финансовый отчет Центра имени Хруничева за 2019 год сообщали, что стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» составляет 7 млрд рублей, что в три раза больше себестоимости ракеты-носителя «Протон-М», которую ей предстоит заменить.

В Роскосмосе объяснили высокую себестоимость ракеты «Ангара» до начала серийного производства необходимостью Центра имени Хруничева работать сразу на двух площадках – в Москве и Омске.