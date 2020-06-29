Эксперты: У «Ангары» нет никаких шансов для успешной конкуренции с ракетами Маска

«Заявление Роскосмоса – это попытка забросать информационным мусором реальные факты», – сказал газете ВЗГЛЯД академик Андрей Ионин, комментируя сообщения о том, что стоимость производства ракеты-носителя «Ангара-А5» оказалась в три раза дороже себестоимости ракеты-носителя «Протон-М», которую ей предстоит заменить.

«После того, как Илон Маск появился на рынке с ценой ракеты в 60 млн долларов в том же сегменте, что и «Ангара» – никаких шансов для успешной конкуренции у «Ангары» нет», – убежден членкор Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

«В результате, если мы не зарабатываем на рынке, то просто оплачиваем из бюджета неэффективную работу Роскосмоса. Нужно заставить госкорпорацию по-настоящему работать в интересах страны, иначе к 2024 году мы останемся у разбитого космического корыта», – подчеркнул Ионин.

С такой позицией соглашается руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, для конкуренции с ракетами Маска, «Ангара» должна быть не только дешевле, но и соответствовать новым требованиям по скорости запуска и степени надежности.

«Кроме того, для выхода на рынок нужно больше пусков. Пока что «Ангару» полноценно запустили лишь раз, и то без полезной нагрузки. А без летных испытаний о выходе на рынок говорить не приходится», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД.

Ранее СМИ со ссылкой на финансовый отчет Центра имени Хруничева за 2019 год сообщали, что стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» составляет 7 млрд рублей, что в три раза больше себестоимости ракеты-носителя «Протон-М», которую ей предстоит заменить.

Позже в Роскосмосе объяснили высокую стоимость «Ангары» необходимостью Центра имени Хруничева работать сразу на двух площадках – в Москве и Омске. Кроме того, там отметили, что «Ангара», в отличие от «Протона», будет создана и в пилотируемом варианте, что увеличивает ее стоимость из-за дополнительных требований по надежности.

Однако эксперты считают, что объяснения Роскосмоса выглядят несостоятельными. «Это попытка забросать информационным мусором реальные факты. Госкорпорация не доказывает приведенные цифры, а предлагает верить на слово. Транспортные расходы – это не существенная часть расходов при производстве космической техники», – заключил Ионин.

Напомним, в апреле генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация снизила стоимость запусков российских ракет на 39%.

«Ангара» – это семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».

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