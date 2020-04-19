Роскосмос снизил стоимость пусков ракет на 39%

Роскосмос снизил стоимость запусков российских ракет на 39%, чтобы противостоять американским конкурентам, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы уже ушли примерно на 30, на даже 39% по стоимости для того, чтобы получить возможность в условиях санкций, тем не менее, проявить максимальную эффективность и сохранить своих клиентов», – сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, вся стратегия заключается к борьбе за эффективность и надежность. Глава Роскосмоса отметил, что сюда входят борьба с издержками, с непроизводственными расходами и избавление отрасли от избыточного управленческого персонала.

Также Рогозин заявил, что запуски ракет ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, который временно закрыт из-за коронавируса, возобновятся в сентябре.

«Мы планировали провести в феврале и марте два пуска. Один в интересах ОАЭ... А второй пуск у нас был связан с французским космическим аппаратом», – сказал он.

По его словам, в связи с эвакуацией французского боевого расчета с этого космодрома все работы были приостановлены.

Вместе с тем глава госкорпорации подчеркнул, что Роскосмос и Минобороны могут подписать контракт на производство ракет-носителей «Ангара».

«Мы думаем, что до конца апреля мы, если не будет каких-то выявлено дополнительных замечаний, ракету эту полностью уже испытаем наземным образом и передадим военным для того, чтобы они ее отвезли в Плесецк, на свой космодром, и готовили ее к испытаниям до конца этого года», – сказал Рогозин.

По его словам, в случае успешного испытательного пуска «Ангары-А5» с космодрома Плесецк в этом году, тогда «мы получим хороший контракт на производство «Ангары», на производство остальных – и легких, и тяжелых, которые в рамках опытно-конструкторской работы должны быть нами сделаны».

Кроме того, Рогозин заявил, что Роскосмос не планирует создавать новый пилотируемый космический корабль для полетов на околоземную орбиту для замены кораблей «Союз МС». Вместо этого космонавты будут использовать предназначенный для лунной программы корабль «Орел».

«На самом деле будет один и тот же корабль, просто для доставки на МКС (Международную космическую станцию) у него заправка будет меньше. Вопрос только в экономике. Сколько он будет стоить», – сказал Рогозин.

Напомним, ранее Роскосмос решил создать новые станции управления кораблем «Орел». Космонавт рассказал, что корабль «Орел», который создается в России, будет оборудован улучшенной системой посадки, которая позволит ему приземляться на шасси.

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