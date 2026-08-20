Тольяттинец переплыл Волгу на украденном сапборде, чтобы успеть на работу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Полицейские задержали 38-летнего жителя Тольятти, подозреваемого в краже сапборда стоимостью более 11 тыс. рублей, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Владелец турбазы в Жигулевске обратился в правоохранительные органы, обнаружив пропажу инвентаря. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность похитителя.

«В ходе опроса задержанный признался в совершении противоправного деяния, раскаялся и пояснил, что решил оригинальным способом добраться на противоположный берег реки, чтобы успеть на работу. Присваивать чужое имущество не планировал, но, не сумев найти владельца, проник, перебравшись через ограждение, на закрытую территорию базы отдыха и забрал спортивный инвентарь», – пояснили в МВД.

Задержанный рассказал, что проплыл на доске свыше 30 километров и оставил ее у знакомой. Женщина впоследствии избавилась от вещей мужчины, включая сапборд. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, он уже полностью возместил нанесенный ущерб.

В прошлом году на Волге в Самаре катер врезался в двух сапбордистов.

В начале августа под Нижним Новгородом во время катания на доске утонул 16-летний подросток.

В мае волонтеры обнаружили на берегу Иртыша в Омске тело пропавшего сапбордиста.