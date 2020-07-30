Минспорт собрался минимизировать риски смены гражданства ведущими легкоатлетами

Министерство спорта сделает все возможное, чтобы минимизировать риски при смене гражданства ведущими российскими легкоатлетами, заявил министр спорта Олег Матыцин.

В четверг совет World Athletics может выступить за полное исключение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из состава своей организации. Причиной для подобного решения является невыплата до 1 июля штрафа в размере 5 млн долларов за фальсификацию документов прежним руководством ВФЛА по делу российского прыгуна Данила Лысенко.

«Мои ожидания если не совсем оптимистичны, то конструктивны. Надеюсь, такую же позицию займет сегодня совет World Athletics. Мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать риски смены гражданства наших ведущих атлетов и обеспечить им комфортное развитие как спортсменам и личностям», – передает ТАСС слова Матыцина.

World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 млн долларов из-за допингового скандала. Из них 5 млн являются условным штрафом. ВФЛА просила отложить выплату в связи с ситуацией с коронавирусом, но World Athletics не дала ВФЛА отсрочки.

Минспорт счел нарушением приостановку нейтрального статуса российских легкоатлетов.

Напомним, ранее Матыцин заявил, что существует вероятность, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики исключат из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).