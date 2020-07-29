Администрация Трампа согласилась вывести силовиков из Портленда

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29 июля, среда | Последнее обновление — 20:46 | vz.ru
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Китай нашел деликатес в российских курах
Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию
Ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России
Польша напрасно прячет новые F-35 от России
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Наши дети научились платить
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Двенадцать советов для переболевших коронавирусом
Павел Данилин, политолог
Учитывая, что у меня было тяжелое течение, следует сказать, что все в целом не так плохо, как могло быть. Но и не так хорошо, как я бы хотел. Подробности...
Зеленскому надо стать Путиным
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Правда о Майдане не выгодна абсолютно никому, поскольку она потребует полной ревизии всей логики событий за последние шесть лет. Поэтому на разоблачения Жвании не будет никакой общественной реакции. Она просто опасна для украинского олигархата. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ
В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.<br> Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.<br>На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудованияПодробности...
Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов
Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в ТуринеПодробности...
В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды
Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частейПодробности...
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