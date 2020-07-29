Пригожин назвал гонорары Ефремова в «Современнике» копейками

Российские артисты, в том числе и Михаил Ефремов, столько труда и времени вкладывают в свое творчество, что вполне заслуженно получают такие гонорары за выступления, а по сравнению с западными странами, данная оплата – просто копейки, заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин.

СМИ проанализировали госконтракты, которые были заключены между театром «Современник» и заслуженным артистом РФ Михаилом Ефремовым, и выяснили, что за последние четыре года актер заработал более 32 млн рублей.

«Мы считаем деньги талантливых артистов, от которых зависит, в том числе, настроение зрителя, фаната. Просто не стоит забывать, что актер должен соответствовать. Он же не может в метро ночевать, ему нужно свое жилье. Театр забирает очень много сил и энергии, актеры же в нем просто «живут». А зрители как раз своим рублем голосуют, идут на его имя, которое он заслуживал годами. Я думаю, что это еще небольшие деньги, по отношению к такому человеку, как Михаил», – говорит Пригожин.

Он подчеркивает, что российские артисты действительно заслуживают подобного рода суммы. По его словам, мы находимся в рыночной экономике, поэтому каждый творец в праве называть за свое выступление ту сумму, которую считает нужной. Это цена за те «бессонные ночи», которые он потратил, чтобы предложить зрителю качественный продукт.

«Да и вообще, если сравнить эти деньги с гонорарами западных артистов, актеров, музыкантов, то становится понятно, что наши талантливые люди, по сравнению с теми, получают просто копейки», – считает Пригожин.

Ранее сообщалось, что адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский показал уникальные документы из уголовного дела – бумагу с признанием актера Михаила Ефремова вины в смертельной аварии, хотя адвокат Эльман Пашаев ранее подтвердил отказ актера от признания вины, заявив, что они с Ефремовым «давно» от этого отказались и собираются представить свою позицию в суде.

Напомним, в среду Ефремова увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание. В суде он заявил, что является индивидуальным предпринимателем, а не актером, а также отказался от дачи показаний во время следствия.

При этом родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, решили довериться прокурору и суду при выборе наказания артисту, хотя у них есть право формально заявить, какое именно наказание они считают справедливым.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего неоднократно отказывались от материальной помощи.