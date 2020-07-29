Потерпевшие по делу Ефремова решили не просить о конкретном наказании

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, решили довериться прокурору и суду при выборе наказания артисту, заявил адвокат Александр Добровинский.

Добровинский заявил, что родственники Захарова согласятся с оценкой прокурора и решением суда, передает РИА «Новости».

Отмечается, что у семьи погибшего есть право формально заявить, как именно они считают справедливым наказать Ефремова, но пользоваться им потерпевшие не будут.

Напомним, в среду Ефремова увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание.

Он заявил в суде, что является индивидуальным предпринимателем, а не актером. Также Ефремов отказался от дачи показаний во время следствия.

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