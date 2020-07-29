Адвокат подтвердил отказ Ефремова от признания вины

Адвокат Эльман Пашаев подтвердил отказ актера Михаила Ефремова от признания вины.

Пашаев заявил, что они с Ефремовым «давно... отказались от признания вины» и собираются представить свою позицию в суде, передает ТАСС.

Он добавил, что прибудет на заседание по делу своего подзащитного 30 июля.

Напомним, в среду Ефремова увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание.

Он заявил в суде, что является индивидуальным предпринимателем, а не актером, а также отказался от дачи показаний во время следствия.

В свою очередь родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, решили довериться прокурору и суду при выборе наказания артисту, хотя у них есть право формально заявить, какое именно наказание они считают справедливым.

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