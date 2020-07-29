Добровинский показал бумагу с признанием Ефремовым вины

Адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский показал уникальные документы из уголовного дела – бумагу с признанием актера Михаила Ефремова вины в смертельной аварии, фрагмент присутствует в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Видеоролик, в котором адвокат потерпевшей стороны показывает бумагу с признанием Ефремовым вины, опубликовала телеведущая Скабеева в своем Telegram-канале.

«Сам виноват. Увы!» – описал сам Ефремов причину смертельного ДТП через час после трагедии.

Ранее адвокат Эльман Пашаев подтвердил отказ актера от признания вины, заявив, что они с Ефремовым «давно» от этого отказались и собираются представить свою позицию в суде.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Напомним, в среду Ефремова увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание.

Он заявил в суде, что является индивидуальным предпринимателем, а не актером, а также отказался от дачи показаний во время следствия.

В свою очередь родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, решили довериться прокурору и суду при выборе наказания артисту, хотя у них есть право формально заявить, какое именно наказание они считают справедливым.

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