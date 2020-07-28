Стало известно, что пассажиры, путешествующие по Европе, будут обязаны носить защитные маски на борту самолета и в аэропортах, сообщило Lonelyplanet.

«Нет маски – нет полета», – передает РИА «Новости» решение чиновников ЕС.

Как отметил министр транспорта Германии Андреас Шойер, представители разных стран Евросоюза смогли достигнуть соглашения о единых стандартах. Его теперь должны одобрить министры.

Также чиновники сошлись во мнении, что авиакомпании должны чаще дезинфицировать самолеты и применять протоколы, обеспечивающие безопасную дистанцию между пассажирами.

Отмечается, что во многих частях земного шара начинается вторая волна эпидемии, поэтому ношение маски обязательно для всех пассажиров. Появился даже новый термин – «дыхательный этикет».

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не нашли подтверждения сезонного характера коронавируса нового типа, вызывающего заболевание COVID-19.