Игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, обвиненный в домогательствах к несовершеннолетним, написал заявление о временном выходе из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью.

Михаил Скипский написал заявление о временном выходе из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью, следует из сообщения на сайте ассоциации, где опубликован обновленный состав комиссии.

Напомним, журналистка Екатерина Аренина заявила, что Скипский якобы домогался ее, когда был школьным учителем по географии.

На своей странице в Twitter она написала, что рассказать свою историю хотела давно, но не решалась. «Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский», – заявила журналистка.