Бывшие ученицы обвинили знатока «Что? Где? Когда?» в домогательствах

Журналистка Екатерина Аренина заявила, что игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский якобы домогался ее, когда был школьным учителем по географии, а она была его несовершеннолетней ученицей.

На своей странице в Twitter она написала, что рассказать свою историю хотела давно, но не решалась. «Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда «ЧГК» Миша Скипский», – заявила журналистка.

«Скипский пришел к нам вести географию в 10 классе. Я была, с одной стороны, довольно наглой, с другой – очень зажатой, поэтому, вероятно, вела себя не всегда адекватно. Я ходила к нему на тренировки по «Что? Где? Когда?», с какого-то момента он стал звать меня пить кофе после уроков», – рассказала Аренина, пояснив, что в тот момент считала, что они «дружат» и что ей «льстил его интерес». Она также заявила, что Скипский отпускал «пошлые шутки» в отношении нее и других учениц.

«В марте того же 2010 года после одного из таких походов пить кофе мы зачем-то вернулись в школу и он полез ко мне целоваться. Я отворачивалась, потом ушла. С этого момента пить кофе мы больше не ходили, на уроках я ему в основном хамила», – заявила журналистка.

Она описала еще один «эпизод», который, по ее словам, случился в баре. «Он трогал меня за ягодицу (опасное место!), звал нас (с одноклассницей, выпускниц 10 класса, – прим. ВЗГЛЯД) к себе домой, мы не поехали. Мы, честно говоря, были не совсем трезвы, подружка меня увела оттуда», – рассказала Аренина.

По ее словам, после этого «ничего такого в школе больше не было». Она добавила, что «не училась на его уроках и, кажется, не слишком вежливо себя с ним вела». «География – единственная тройка в моем аттестате», – уточнила журналистка.

«Мне некому особо было рассказать из взрослых, у меня были совсем не такие отношения с родителями, среди учителей никто особенно доверия не вызывал», – добавила Аренина.

Она утверждает, что была не единственной несовершеннолетней, «с кем у Скипского было что-то подобное, и заходило куда дальше». Скипский, добавила журналистка, также тренировал детские команды «ЧГК». «Что происходило там – не знаю. (...) Вероятно, он продолжает как-то работать с детьми», – отметила она.

Аренина также рассказала об истории, за которую ей «очень стыдно». Когда мне было 18 лет, я с ним переспала. Он у меня уже не преподавал», – написала она, добавив, что все произошло, когда они «столкнулись за границей».

«Свидетелей этой истории очень много. (...) Меня довольно сильно бесит, что все знают, но никто ничего не делает, поэтому вот так. Отдельно интересно, знает ли обо всем этом его жена (да, он все это время был женат и у него растет ребенок)», – написала Аренина.

Пользователь @JaneAlien откликнулась в комментариях и рассказала свою историю. «Спасибо, что заговорила об этом. Мне было 14, он лез целоваться, его руки оказывались под моим нижним бельем, он постоянно звал куда-то с ним поехать», – заявила она, подчеркнув, что пыталась поговорить о домогательствах с учителями, однако они высмеивали ее.

Еще один комментатор, @un_ninex, опубликовала фрагменты переписки со Скипским. «Я так рада, что про это кто-то заговорил. Мои истории менее мерзкие, и я тоже задаю себе вопросы – почему я так себя вела, почему вступала в контакт», – написала она.

В свою очередь игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров заявил в комментарии «Ридусу», что не верит в эти истории. «У него жена замечательная, ребенок… Я считаю, что Миша очень порядочный человек», – заявил Аскеров.

На прошлой неделе скандал на тему домогательств и изнасилований разгорелся в российских СМИ. В результате шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился, а журналист Павел Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова.