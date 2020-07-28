ЕС отказался открывать границы с Россией до середины августа

Евросоюз вновь не включит Россию в список не входящих в сообщество государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.

Обновленный «белый список» будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

«Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что граждане России могут долететь в страны ЕС через другие государства, но их не пустят на территорию Евросоюза с российским паспортом.

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