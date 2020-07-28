Пушков объяснил перенос Дня Победы в Румынии

«Румыния идет по пути принятия западной версии истории, что характерно для всех стран, которые когда-то были социалистическими, а потом вступили НАТО. Но и в Польше не сразу стали сносить памятники советским воинам», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение Румынии перенести празднование победы над нацизмом с 9 на 8 мая.

«Это решение идеологическое. Румыния приводит свои праздничные дни в соответствие с западными подходами и таким образом демонстрирует отказ от наследия советского периода», — убежден председатель комитета по информационной политике и СМИ Совета Федерации Алексей Пушков.

Румынский сенат – верхняя палата парламента принял проект закона о праздновании дня победы над нацистской Германией 8-го, а не 9 мая. Парламентарии поддержали объявление 8 мая «Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне».

Депутат от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки заявил, что в Румынии хотят «исправить историческую двусмысленность, которая побуждала в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу». Он заявил, что «находящаяся в советской сфере влияния» Социалистическая Республика Румыния «признала 9 мая Днем Победы». «Однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы – это 8 мая 1945 года», – заявил Раецки.

Пушков напомнил о том, что было подписано два акта о капитуляции Германии во Второй мировой войне. Один из них был подписан в Реймсе 7 мая на Западном фронте войсками союзников. Поскольку на этой встрече присутствовал лишь один представитель Советского Союза, не занимавший позицию крупного военного руководителя, Сталин настоял на подписании капитуляции с присутствием высших командных чинов всех государств-участников Антигитлеровской коалиции.

«Поэтому вторая капитуляция была подписана 9 мая в Берлине, мы ее считаем основной. Поскольку восточный фронт был главным, мы празднуем День Победы 9 мая», — пояснил Пушков.

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«Формально в Румынии приняли решение взять дату победы, которую отмечают союзники. Румыния идет по пути принятия западной версии истории, что характерно для всех стран, которые когда-то были социалистическими, а потом вступили в Евросоюз и НАТО», — отметил собеседник.

По его словам, процесс приспособления стран Восточной Европы займет определенное время, ведь идеология формируется постепенно. В Польше не сразу стали сносить памятники солдатам-освободителям, напомнил сенатор.

«Почти все восточноевропейские страны отказываются от прежних подходов. Исключением является лишь Словения, где несколько лет назад был открыт мемориал-памятник русским солдатам-освободителям. Во всех остальных странах обратная тенденция и опыт Румынии лишь подтверждает это», — подытожил Пушков.

Королевство Румыния под руководством диктатора Иона Антонеску вступило во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии и других стран Оси 22 июня 1941 года, одновременно с нападением Третьего рейха на СССР. Гитлеровцы передали под управление союзников оккупированные Бессарабию и «Транснистрию» (территорию между Днестром и Бугом, включая Одессу). Румынские войска оказывали содействие вермахту. В частности, две армии участвовали в боях под Сталинградом.

В августе 1944 года советская армия в рамках Ясско-Кишиневской операции вошла на румынскую территорию. Тогда же король Румынии Михай I произвел переворот и сверг профашистского диктатора Антонеску. Страна перешла на сторону антигитлеровской коалиции. В июле 1945 года 23-летний король Михай стал кавалером советского ордена «Победа», третьим из иностранцев – после американского генерала Эйзенхауэра и британского фельдмаршала Монтгомери. Впрочем, в 1947 году королю пришлось передать власть местным коммунистам и удалиться в эмиграцию.

В Социалистической Республике Румынии День Победы 9 мая считался государственным праздником. В современной Румынии – это хоть и памятная дата, но рабочий день. Одновременно 9 мая отмечается годовщина провозглашения независимости страны от Османской империи и общий для ЕС праздник – День Европы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему в разных странах День Победы отмечают в разные даты.

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