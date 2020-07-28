Сенат Румынии посчитал днем победы над нацистской Германией 8 мая

В Румынии Сенат принял проект закона о праздновании дня победы над нацистской Германией 8-го, а не 9-го мая, сообщают информационные агентства.

Сенат поддержал объявление 8 мая «Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне», передает ТАСС со ссылкой на Agerpres.

Депутат от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки заявил, что в Румынии хотят «исправить историческую двусмысленность, которая побуждала в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу».

Он заявил, что «находящаяся в советской сфере влияния» Социалистическая Республика Румыния «признала 9 мая Днем Победы».

«Однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы – это 8 мая 1945 года», – заявил Раецки.

Далее проект закона рассмотрит Палата депутатов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему в разных странах День Победы отмечают в разные даты.

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