Минтруд пообещал реальный рост пенсий до 2024 года

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионером определены федеральным законом, что обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Как пояснили в Минтруде, размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от №350-ФЗ. Согласно ему в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года – на 5,9%, с 1 января 2023 года – на 5,6%, с 1 января 2024 года – на 5,5 %.

«Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», – подчеркнули в ведомстве, передает РИА «Новости».

В министерстве также уточнили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда. Текущие актуарные расчеты показывают, что страховые пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции.

В Минтруде добавили, что это «означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров».

Ранее глава ПФР Максим Топилин во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Пенсионный фонд России в 2020 году выполнит все свои обязательства. Сообщалось, что средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 7,6% и составил 15 тыс. 496 рублей.