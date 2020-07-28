Цукерберга заподозрили во лжи Конгрессу США

Член юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц потребовал провести расследование в отношении главы Facebook Марка Цукерберга.

Гетц обратился к генпрокурору США Уильяму Барру, передает ТАСС со ссылкой на Newsweek.

Он заявил, что как член комитета сомневается в «правдивости высказываний» Цукерберга при даче показаний в Конгрессе в 2018 году. Конгрессмен также оспорил заявления Цукерберга «о готовности сотрудничать с надзорным органом».

По мнению законодателя, глава Facebook в показаниях об утечке данных пользователей в 2018 году допустил искажение информации, которое является «не только нечестным, но и потенциально противозаконным и мошенническим».