Ребенок погиб после опрокидывания микроавтобуса в Туве

На автодороге Кызыл – Эрзин в Туве перевернулся микроавтобус, в результате чего погиб пятилетний ребенок, сообщили в республиканском МВД.

«Произошло опрокидывание минивэна «Тойота» под управлением женщины 1984 года рождения. Всего в автомобиле находились 10 человек – трое взрослых и семеро детей», – цитирует ТАСС представителя ведомства.

Пострадавших доставили в больницу, пятилетний ребенок скончался от полученных ранений.

Ранее большегруз Mercedes, перевозивший свиней, врезался в фонарь и опрокинулся на бок в Омске.