В России ответили Киеву на планы по «деоккупации» Крыма

Закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму, является конкретным и публичным аргументом в противовес разработанной Киевом стратегии по «деоккупации» Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского регион Андрей Козенко. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков счел украинские планы смехотворными.

Козенко заявил, что «если говорить о засекреченной Украиной стратегии «деоккупации», то в ответ на нее Россия подготовила вполне конкретный и публичный аргумент в виде закона, приравнивающего действия по отчуждению территории России к экстремистской деятельности», передает РИА «Новости».

«Закон вводит уголовную ответственность сроком до 10 лет за конкретные действия, а также за призывы», – добавил он.

В связи с этим депутат предложил украинским политикам даже не начинать раскрывать суть очередного подготовленного документа – как только его детали станут известны, появятся и те, кто будет нести за него уголовную ответственность.

«Еще раз хочу напомнить живущим в параллельной реальности украинским политикам о том, что время оккупации Крыма официально закончилось подведением итогов референдума 16 марта 2014 года», – сказал депутат.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил уверенность, что «эта стратегия умещается в одно название».

«Вот и весь смысл этого стратегического смехотворного документа. Ничего реального в самом документе нет и не может быть. Именно поэтому документ украинские дипломаты и засекретили. На словах стратегия есть, а на деле – пустой выхлоп», – добавил он.

По словам сенатора, Киеву пора отказаться от намерений оккупировать Крым.

«Период уничтожения Крыма, период издевательства над крымчанами был во времена нахождения полуострова в составе Украины. Сейчас мы вернулись на свою родину, освободившись от многолетней оккупации Украиной», – сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев разработал стратегию «деоккупации» Крыма, однако документ не планируется предавать огласке.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.