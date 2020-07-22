Бизнес Германии изменил мнение о недопустимости жестких мер против США

Из-за ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» Восточный комитет германской экономики (OAOEV) изменил свое мнение о том, что жестких мер в отношении США следует избегать, заявил глава комитета Михаэль Хармс.

«До сих пор мы постоянно предостерегали от жестких ответных мер касательно США», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Funke.

Хармс объяснил такой подход нежеланием «оказаться в санкционной спирали».

«Теперь мы смотрим на это несколько иначе», – заявил он, добавив, что ведется работа «над конкретными предложениями», которые «могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций».

По его словам, американская сторона может заморозить счета компаний, запретить их менеджерам въезд в США. Также санкции могут коснуться банков которые финансируют проект.

«Это очень болезненный удар», – сказал Хармс, отметив при этом, что пока не говорится о конкретных мерах США и не упоминаются названия отдельных компаний.

Хармса спросили, можно ли назвать «Северный поток – 2» мертвым проектом. В ответ он сказал: «Так далеко мы еще не зашли». Однако американское посольство в Берлине «уже настоятельно предлагает некоторым компаниям конкретные даты для переговоров».

«Такие действия мы считаем чуждыми партнерам», – сказал Хармс, сообщив, что OAOEV «тесно координирует действия с правительством» Германии.

Угрозы санкциями со стороны Вашингтона он счел «опасным прецедентом», причем «речь идет не только о «Северном потоке – 2». Хармс заявил, что ЕС «должен эффективно противодействовать этому», нельзя, чтобы «другие государств пришли к подобным идеям».

Хармс сообщил, что с технической точки зрения проблем со строительством газопровода быть не должно, но «возникает вопрос, как поведут себя, например, страховые компании». При этом немецкий бизнес все еще считает «крайне важным» этот проект, поскольку «Северный поток – 2» будет «способствовать обеспечению поставок газа, поддержанию низких цен и поможет в защите климата».

Восточный комитет германской экономики – региональная инициатива экономики Германии для стран Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет объединяет более 350 предприятий.

Напомним, США намерены ужесточить и расширить санкции против «Северного потока – 2», причем под удар попадает не только Россия, но и ЕС.

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