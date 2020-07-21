В ОП предложили ввести новую единовременную выплату пенсионерам

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21 июля, вторник  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Хабаровск доверили человеку без проблемного прошлого

Хабаровский край возглавил 39-летний уроженец Поволжья Михаил ДегтяревФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
На пост врио губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. И хотя он достаточно молод и ранее не был связан с Хабаровском, эксперты полагают – Дегтярев сможет быстро войти в курс дела. В его пользу говорит прежний политический опыт, а также партийная принадлежность – Дегтярев, как и его предшественник Сергей Фургал, представляет ЛДПР, позиции которой в регионе весьма сильны. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев

Эта история началась в маленьком городе Оквилл (провинция Онтарио), где расположено кладбище Святого ВладимираФото: Kontakt Ukrainian TV3/YouTube
В Канаде начинаются тектонические процессы. Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов − как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру. Поводом для этого стала безобразная акция в духе тех, что прокатились по Америке в рамках борьбы с расизмом. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Почему провалился план «Барбаросса»

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...

Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
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Откуда у «русских олигархов» вакцина от коронавируса

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мы имеем вишенку на тортике заработка на пустоте – «вакцинную гонку». Посмотрите, насколько дороже стали акции торгующихся на бирже вакцинных компаний в последние две недели. Сколько публикаций про неизбежность второй волны, про коварных русских хакеров, которые воруют вакцины. Подробности...
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      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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              В ОП предложили ввести новую единовременную выплату пенсионерам

              21 июля 2020, 09:35

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период коронавируса, следует из письма члена Общественной палаты (ОП) Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

              Хамзаев отмечает, что россиян «до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую «группу риска» в связи с распространением коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».

              По его словам, «в среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 тыс. рублей».

              «У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)», – добавил он.

              Пенсионеры, по словам члена ОП, на фоне коронавируса вынуждены покупать медицинские лекарства, выделять больше финансов на профилактику вирусных заболеваний. Вместе с этим они ограничены в своих передвижениях и должны безоговорочно следовать рекомендациям врачей.

              «В этой связи, основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», – указано в письме.

              Ранее сообщалось, что Минфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми.


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